La domenica sera, su Canale 5, è dedicata di solito a Live-Non è la D’Urso, il talk show condotto da Barbara D’Urso in cui si commentano alcuni fatti della settimana legati all’attualità ed allo spettacolo. Il programma, però, oggi, 10 gennaio 2021, non va in onda.

Come mai? La decisione di non mandare in onda la puntata è arrivata sabato: Canale 5 ha infatti annunciato una serata speciale dedicata a Papa Francesco, a cominciare dall’intervista esclusiva fatta al Pontefice da Fabio Marchese Ragona del Tg5.

A fine intervista, alle 21:45, la rete ha preferito mandare in onda il film-tv Chiamatemi Francesco e subito dopo uno Speciale Tg5 condotto da Cesara Buonamici con ospiti ed esperti in studio, per commentare le parole del Papa. Per questo motivo, si è preferito non mandare in onda Live-Non è la D’Urso. Il programma di Barbara D’Urso, quindi, slitta di una settimana la sua ripartenza: la prima puntata dell’anno andrà quindi in onda il 17 gennaio 2021.