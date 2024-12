Lunedì 2 dicembre 2024 va in onda la quinta puntata della settima stagione di Little Big Italy, dedicata a Bali, celebre isola turistica dell’Indonesia, nella seconda parte denominata “Bali – Entroterra”. Il programma viene trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella.

La formula è quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero. Qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Gli expat in questo caso sono il torinese Mario Ciccone (forse parente di Madonna), la social media manager Claudia e la marketing manager Irina; i ristoranti in gara sono il sardo Like at Home, La Baracca e L’Osteria. Il successo alla fine a chi andrà? Alla fine ha vinto … (in aggiornamento)

Little Big Italy a Bali Entroterra – Streaming

Subito dopo la messa in onda troverete qui su Discovery+ il video integrale della puntata da rivedere. Nell’attesa eccovi il promo della puntata.

