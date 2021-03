Leonardo, la serie tv: trama prima puntata

Il 23 marzo 2021, su Raiuno, va in onda la prima puntata di Leonardo, la serie tv co-produzione internazionale tra Italia, Francia e Spagna che racconta il genio toscano di Leonardo da Vinci unendo Storia e ricerca ad immaginazione.

Ad interpretare il protagonista c’è Aidan Turner, mentre Matilda De Angelis dà il volto a Caterina da Cremona (personaggio realmente esistito ma sul cui conto si sa poco) e Freddie Highmore a Stefano Giraldi (personaggio di pura fantasia). Nel cast, compaiono anche Giancarlo Giannini (Andrea del Verrocchio), Alessandro Sperduti (Tommaso Masini), James D’Arcy (Ludovico Sforza), Carlos Cuevas (Salaì) e Flavio Parenti (Bernardo Bembo).

Leonardo, la prima puntata

Primo episodio

A Milano nel 1506, Leonardo da Vinci viene arrestato con l’accusa di aver avvelenato Caterina de Cremona. Dopo aver dichiarato la sua innocenza a Stefano Giraldi, un giovane e talentuoso ufficiale del Podestà, Leonardo ricorda i suoi giorni da apprendista nella bottega di Andrea del Verrocchio, dove incontra per la prima volta la modella Caterina.

Mentre il loro rapporto diventa molto complicato, Leonardo si scontra con la difficoltà di permeare la sua arte di verità e incontra grandi ostacoli nella sua carriera artistica, finché Verrocchio non gli chiede di assisterlo nella messa in opera dell’importante commissione Il Battesimo di Cristo. Stefano, intanto conquistato e confuso dalla personalità di Leonardo giura di ottenere giustizia per il crimine di cui è imputato.

Secondo episodio

Mentre i successi di Leonardo vengono riconosciuti e la sua reputazione cresce, una decisione rischiosa potrebbe distruggere tutto quello per cui ha lavorato. Dopo aver trovato un alleato inatteso, Leonardo, riceve sostegno attraverso nuove commissioni (il Ritratto di Ginevra de Benci e L’Adorazione dei Magi), ma paga il prezzo delle sue azioni.

Determinato a trovare la verità nelle sue opere, Leonardo cerca ispirazione nel suo passato, ma i risultati vengono accolti con poco entusiasmo. Quando una situazione imprevista mette ancora più in crisi la sua autostima, Leonardo punta lo sguardo verso il ducato di Milano.

Leonardo, streaming

E’ possibile vedere Leonardo in streaming sul sito ufficiale della Rai, mentre da domani sarà possibile vederlo nella sezione Guida Tv/Replay. A questo link, la pagina ufficiale della serie tv.