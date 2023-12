Lea – I nostri figli – Trama quarta puntata (3 dicembre)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, domenica 3 dicembre 2023, quarta puntata della fiction Lea – I nostri figli, in onda alle 21:30 su Raiuno. Si tratta come noto della seconda stagione della serie, seguito di Lea – Un nuovo giorno, andata in onda nel 2021, sempre con Anna Valle protagonista. I due episodi della serata si intitolano Ogni fine è un nuovo inizio

e L’isola dell’amore.

Lea – I nostri figli – Trama quarta puntata

Nella quarta e ultima puntata di Lea – I nostri figli, in onda il 3 dicembre 2023, Lea e Marco si avvicinano sempre di più, ma la loro relazione è ostacolata dal ritorno di Arturo.

Anna parte per un corso di aggiornamento e Marco è costretto a badare a Gioia, la figlia di Lea. I due si ritrovano a trascorrere molto tempo insieme e iniziano a sentirsi attratti l’uno dall’altro.

Nel frattempo, Arturo torna a Ferrara e cerca di riconquistare Lea. La donna è confusa e non sa cosa fare. Andrea, il figlio adottivo di Lea, fugge dall’ospedale con Maria, la ragazza che crede sia sua madre. I due vengono ritrovati dalla polizia e Andrea viene portato in un centro di recupero.

Michela e Pietro si sposano nel casale di Lea e Marco. La cerimonia è serena e felice, ma la signora Verna, la madre di Pietro, non nasconde la sua opposizione al matrimonio.

Alla fine della puntata, Lea e Marco si baciano. È un momento di passione e di felicità, ma è anche un momento di consapevolezza. I due sanno che la loro relazione sarà difficile, ma sono disposti a lottare per lei. La quarta puntata di Lea – I nostri figli si conclude dunque con un finale aperto. Lea e Marco sono finalmente insieme, ma la loro relazione sarà difficile.