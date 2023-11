Lea – I nostri figli, quante puntate sono?

Il titolo è leggermente differente rispetto alla prima stagione, ma Lea – I nostri figli, in onda da domenica 12 novembre 2023 alle 21:30 su Raiuno, è il seguito di Lea – Un nuovo giorno, la serie tv andata in onda nel 2021 e sempre con Anna Valle protagonista.

La serie, dunque, cambia sottotitolo ma non la sua storia, che continua a raccontare la vita della protagonista Lea Castelli (Valle), infermiera pediatrica di Ferrara segnata nel passato dal dolore della perdita di un figlio e che cerca di riaprirsi all’amore con un nuovo compagno.

Ma da quante puntate è composto Lea – I nostri figli? In tutto, gli episodi della seconda stagione della fiction sono otto, ciascuno della durata di cinquanta minuti. Raiuno li manda in onda due per volta per quattro domeniche: il finale di stagione va in onda il 3 dicembre.

La trama di Lea – I nostri figli

Ritroviamo Lea tra le braccia di Arturo (Mehmet Günsür), l’affascinante musicista con cui ora convive, che le ha fatto scoprire la possibilità di amare di nuovo e di avere la famiglia che ha sempre desiderato.

Lea, infatti, ora fa da madre a Martina (Cloe Günsür), la figlia adolescente di Arturo. D’altro canto, Marco (Giorgio Pasotti), primario del reparto ed ex marito di Lea, è oggi padre separato di Gioia, avuta con Anna (Elena Giovanardi), ma fatica a conciliare il lavoro e i doveri di genitore.

Le imprevedibili circostanze della vita porteranno Lea e Marco a riavvicinarsi sempre di più fino a scoprire che il loro amore forse non è finito come credevano: decideranno di darsi un’altra possibilità?

In reparto, intanto, nuovi casi renderanno le giornate sempre più impegnative sia per la protagonista che per i suoi colleghi e nuove sfide si porranno tra Lea e la sua ricerca della felicità. Riuscirà a venire a capo della sua vita personale e a realizzare il futuro tanto sognato?