Il cast completo di Lea – I nostri figli

Cast confermatissimo per Lea – I nostri figli, seconda stagione della fiction di Raiuno che torna in onda a partire da domenica 12 novembre 2023. Anna Valle, dunque, è nuovamente la protagonista della storia, ambientata a Ferrara e con al centro l’infermiera pediatrica Lea.

Al suo fianco ritroviamo i personaggi visti nella prima stagione e i loro interpreti: tra loro, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür, ma anche Daniela Morozzi (che molti di voi ricorderanno per Distretto di Polizia), Primo Reggiani e Cloe Günsür, quest’ultima figlia di Mehmet sia nella serie che nella realtà.

Tra i nuovi componenti del cast, invece, da segnalare la presenza di Sara D’Amario, di Alan Cappelli Goetz, di Sara Zanier e di Claudia Vismara, pronti ad alimentare nuove storie legati ai personaggi che già conosciamo.

Anna Valle è Lea Castelli: Lea è un’infermiera pediatrica. Svolge il suo lavoro con grande passione, riuscendo a stabilire un rapporto diretto con i piccoli pazienti che la cercano, la ascoltano e si affidano a lei per ricevere conforto. Va sempre al cuore delle loro emozioni e paure e di quelle dei loro genitori. L’empatia è sempre stata una dote di Lea, ma il dolore per la perdita del suo bimbo alla nascita l’ha resa ancor più sensibile di fronte alla sofferenza, in particolare quella dei bambini. Dopo la fine del matrimonio con Marco (Giorgio Pasotti), Lea ha ritrovato l’amore in Arturo (Mehmet Günsür), accogliendo la figlia di lui Martina come sua. Ora vivono tutti insieme nel casale di Arturo poco fuori Ferrara. Lea fa da madre a Martina (Cloe Günsür) con affetto e determinazione, anche quando la ragazzina si caccia in un guaio. Dato che Arturo è spesso all’estero, è soprattutto con Marco, padre separato, che Lea condivide le sfide dell’essere genitore: tra loro rinasce un rapporto di reciproco sostegno e comprensione… che sarà fondamentale per Lea, quando la sua relazione con Arturo attraverserà un periodo difficile.

Giorgio Pasotti è Marco Colomba: Primario di Pediatria, chirurgo talentuoso ed ex marito di Lea. Condivide la custodia della figlia Gioia con Anna (Eleonora Giovanardi), l’ex compagna con cui ha un rapporto burrascoso. Spesso fatica a conciliare gli impegni lavorativi con i doveri paterni, ma è deciso a essere più coinvolto nella vita della figlia. Vede in Lea un’amica e una figura di riferimento e spesso si affida ai suoi consigli. Intreccia una relazione con Valeria (Claudia Vismara), un’ispettrice che lavora a stretto contatto con l’ospedale. Ma la ritrovata vicinanza all’ex moglie gli confermerà ciò che dentro di sé sa da tempo: Lea è la donna della sua vita e forse è arrivato il momento di darsi una nuova possibilità.

Mehmet Günsür è Arturo Minerva: Arturo è un musicista di successo, originario della Turchia, che vive in Italia da tanti anni. È un uomo diretto, generoso e solare. A Ferrara, ha trovato in Lea una compagna amatissima e una figura materna per la figlia Martina. Nonostante la registrazione del suo nuovo disco lo impegni a Londra per lunghi periodi, Arturo torna spesso dalla sua famiglia. Ma mentre lui è lontano Martina cresce e la distanza rende difficile affrontare una situazione delicata che la riguarda. Arturo svilupperà un’intesa con Emma (Sara Zanier), la sua affascinante produttrice musicale. Le conseguenze di una sua scelta lo faranno confrontare con la possibilità di perdere Lea e, con lei, la famiglia che hanno costruito insieme.

Cloe Günsür è Martina Minerva: figlia di Arturo, ha 11 anni: è una ragazzina solare che sta sperimentando le ribellioni della preadolescenza. Ha un bellissimo rapporto con il papà ed è molto legata a Lea, l’unica mamma che abbia mai conosciuto. Fin da piccola il suo più grande desiderio è però incontrare la madre biologica, che ancora cerca e attende speranzosa. Sarà proprio a causa di questo desiderio che Martina si troverà coinvolta in una spiacevole serie di eventi.

Eleonora Giovanardi è Anna Galgano: ginecologa ed ex compagna di Marco. Dopo la dolorosa fine del loro rapporto, Anna ha limitato i contatti con lui. Protettiva nei confronti della figlia, fatica a condividere le responsabilità genitoriali con Marco, che ritiene distante e inaffidabile. L’equilibrio già delicato della loro vita familiare viene ulteriormente compromesso dall’arrivo di Nicola, nuovo compagno di Anna, che lei vorrebbe coinvolgere nella vita di Gioia senza l’approvazione del padre. Quando un corso di aggiornamento la porta fuori Ferrara, Anna dovrà allontanarsi da Gioia per la prima volta e imparare a fidarsi di Marco.

Daniela Morozzi è Rosa Nibbi: caposala del reparto di pediatria, è una donna materna, generosa e pratica. È la più cara amica di Lea, sua confidente e consigliera. La supporterà con affetto e comprensione mentre affronta un importante cambiamento.

Jerry Mastrodomenico è Donato: marito di Rosa e operatore sanitario nello stesso ospedale dove lavora la moglie, è molto spiritoso e collaborativo.

Marina Crialesi è Olga Francesio: infermiera pediatrica, è una ragazza piena di brio, sempre alla ricerca di un nuovo amore. Delusa dal fallimento dell’ennesima relazione, entrerà in sintonia con Bruno, nuovo infermiere del reparto dal passato misterioso.

Manuela Ventura è Favilla Mancuso: infermiera efficiente ma scontrosa, soprattutto con le colleghe. In realtà, dietro il suo carattere burbero, nasconde un grande cuore.

Rausy Giangiarè è Michela Idiong: infermiera pediatrica, nata a Ferrara da una famiglia di immigrati. Dopo la morte della madre si prende cura del fratello adolescente, Luca. Da qualche anno convive con Pietro (Primo Reggiani), pediatra che lavora nel suo stesso ospedale, ma la loro relazione è osteggiata dalla famiglia di lui.

Primo Reggiano è Pietro Vernia: giovane pediatra del reparto e amico di Marco, che considera il suo mentore. Viene da una famiglia benestante che non vede di buon occhio la sua relazione con Michela e che non ha mai accettato l’annullamento del suo matrimonio con Enrica. Ma Pietro, molto innamorato di Michela, è pronto a tutto pur di sposarla, con o senza l’approvazione dei suoi genitori.

Sara Zanier è Emma Ronchi: producer italiana del disco di Arturo, risoluta e passionale. Sa cosa vuole ed è pronta a tutto pur di ottenerlo. Ha grande stima di Arturo, che incoraggia e sostiene durante la registrazione del disco a Londra. Ma nel fare musica insieme, il confine tra il lavoro e la vita privata si riduce e i due finiscono troppo vicini.

Claudia Vismara è Valeria Maestro: poliziotta determinata e sicura di sé. È attratta da Marco e non ne fa mistero, mostrando un chiaro interesse per lui sin dal loro primo incontro. Avrà un ruolo determinante all’interno delle indagini su un caso che coinvolge Martina.

Alan Cappelli Goetz è Bruno Linda: è l’ultimo arrivato in reparto, infermiere dal fisico atletico e occhi magnetici. Conquista tutti con la sua gentilezza e generosità, compresa Olga, che ne è inevitabilmente attratta. Dietro al suo carismatico sorriso, però, Bruno nasconde un segreto.

Angela Curri è Sofia Mereu: giovane babysitter di Camilla Alfano, una piccola paziente che resta a lungo ricoverata in reparto, perché i medici per molto tempo non riescono a venire a capo della diagnosi giusta. La sua storia si intreccia con quella di Martina.

Christian Monaldi è Lupo Gentili: fratello maggiore della migliore amica di Martina.

Lorena Cacciatore è Serena Alfano: madre di Camilla.

Bernardo Casertano è Federico Alfano: padre di Camilla.

Sara D’Amario è Laura De Maria.