Le indagini di Hailey Dean-Rivelazioni mortali: trama, cast e trailer

All’interno del ciclo Domenica in giallo, in onda ogni domenica, appunto, su Raidue, in sostituzione dei programmi sportivi (il campionato è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in corso) alle 14:00 va in onda Le indagini di Hailey Dean, ciclo di film-tv tratto dalla saga di romanzi gialli di Nancy Grace, con protagonista Hailey Dean (Kellie Martin), un pubblico ministero che lascia il suo lavoro per diventare consulente matrimoniale e terapista, che si ritrova ad indagare su alcuni casi insieme all’investigatore ed amico Fincher Garland (Viv Leacock) ed ad altri personaggi.

Le indagini di Hailey Dean-Rivelazioni mortali, la trama

Il 26 aprile 2020 va in onda il film-tv “Rivelazioni mortali”. La nipote di Hailey le rivela che Norman Sacks (Keith MacKechnie), suo insegnante di musica e responsabile di una raccolta fondi a favore di alcune opere di sistemazione dentro la scuola, vuole parlare con lei, consapevole del suo passato da pubblico ministero.

La donna accetta, ma l’uomo viene ucciso. Hailey inizia ad indagare, scoprendo dei segreti all’interno del corpo docente della scuola ed anche relativi alla stessa raccolta fondi, che potrebbero portarla a scoprire la verità su cosa sia successo all’uomo.

Le indagini di Hailey Dean-Rivelazioni mortali, il cast

Ecco il cast de Le indagini di Hailey Dean-Rivelazioni mortali:

Kellie Martin: Hailey Dean

Viv Leacock: Fincher Garland

Giacomo Baessato: Danny Morgan

Emily Holmes: Sabrina Butler

Matthew MacCaull: Jonas McClellan

Lucia Walters: Charlene Montgomery

Keith MacKechnie: Norman Sacks

Andrew Airlie: Chad Becker

Chad Lowe: Clyde Bennett

Tom Butler: Lucas Dean

Hilary Jardine: Maya Dean Wilson

Lina Renna: Parker DEan Wilson

Le indagini di Hailey Dean-Rivelazioni mortali, streaming

E’ possibile vedere Le indagini di Hailey Dean-Rivelazioni mortali in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.