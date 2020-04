Le indagini di Hailey Dean-Un’amara verità: trama, cast e trailer

All’interno del ciclo Domenica in giallo, in onda ogni domenica, appunto, su Raidue, in sostituzione dei programmi sportivi (il campionato è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in corso) alle 14:00 va in onda Le indagini di Hailey Dean, ciclo di film-tv tratto dalla saga di romanzi gialli di Nancy Grace, con protagonista Hailey Dean (Kellie Martin), un pubblico ministero che lascia il suo lavoro per diventare consulente matrimoniale e terapista, che si ritrova ad indagare su alcuni casi insieme all’investigatore ed amico Fincher Garland (Viv Leacock) ed ad altri personaggi.

Le indagini di Hailey Dean-Un’amara verità, la trama

Il 5 aprile 2020 va in onda il film-tv “Un’amara verità”. Hailey è decisa a scoprire la verità sull’omicidio avvenuto quindici anni prima del suo fidanzato Will. Aiutata dall’investigatore e fratello di Will, Danny Morgan (Giacomo Baessato), Hailey inizia a sospettare che l’obiettivo dell’assassino fosse in realtà lei.

Mentre le sue indagini iniziano ad attirare l’attenzione dei media, Hailey scopre che Emma Harper (Tina Georgieva), una sua ex compagna di college, è sparita da tempo. Insieme ad un altro compagno di college, Clyde Bennett (Chad Lowe), la protagonista ricorda che Emma, quando lavorava al giornale del college, stava lavorando su uno scoop.

Qualcuno, quindi, potrebbe aver voluto che la ragazza scomparisse per evitare che la notizia fosse pubblicata. Più approfondisce le indagini, più però si rende conto che l’omicidio di Will e la sparizione di Emma possano essere collegati.

Le indagini di Hailey Dean-Un’amara verità, il cast

Ecco il cast de Le indagini di Hailey Dean-Un’amara verità:

Kellie Martin: Hailey Dean

Viv Leacock: Fincher Garland

Giacomo Baessato: Danny Morgan

Tina Georgieva: Emma Harper

Chad Lowe: Clyde Bennett

Emily Holmes: Sabrina Butler

Matthew MacCaull: Jonas McClellan

Lucia Walters: Charlene Montgomery

Lauren Maynard: Vivian Stenson

Sharon Taylor: Judith

Jesse Arthur Carroll: Brad Stenson

Le indagini di Hailey Dean-Un’amara verità, il trailer

Le indagini di Hailey dean-Un’amara verità, streaming

E’ possibile vedere Le indagini di Hailey Dean-Un’amara verità in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.