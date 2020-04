Le indagini di Hailey Dean-Una terribile vendetta: trama, cast e trailer

All’interno del ciclo Domenica in giallo, in onda ogni domenica, appunto, su Raidue, in sostituzione dei programmi sportivi (il campionato è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in corso) alle 15:30 va in onda Le indagini di Hailey Dean, ciclo di film-tv tratto dalla saga di romanzi gialli di Nancy Grace, con protagonista Hailey Dean (Kellie Martin), un pubblico ministero che lascia il suo lavoro per diventare consulente matrimoniale e terapista, che si ritrova ad indagare su alcuni casi insieme all’investigatore ed amico Fincher Garland (Viv Leacock) ed ad altri personaggi.

Le indagini di Hailey Dean-Una terribile vendetta, la trama

Il 26 aprile 2020 va in onda il film-tv “Una terribile vendetta”. Un famoso gallerista viene colpito da un attacco di cuore e muore. La moglie lo trova senza vita nella sua galleria d’arte: tutto fa pensare ad una tragedia.

Dopo la cremazione, però, si scopre che l’uomo è stato avvelenato con dell’arsenico. Hailey Dean viene coinvolta nel caso, fin quando una confessione che le viene fatta permetterebbe di risolvere il caso. Il suo codice etico, però, le impedisce di andare dalla Polizia e dire tutto. Deve, quindi, trovare un altro modo per consegnare l’assassino alla giustizia.

Le indagini di Hailey Dean-Una terribile vendetta, il cast

Ecco il cast de Le indagini di Hailey Dean-Una terribile vendetta:

Kellie Martin: Hailey Dean

Viv Leacock: Fincher Garland

Giacomo Baessato: Danny Morgan

Emily Holmes: Sabrina Butler

Matthew MacCaull: Jonas McClellan

Lucia Walters: Charlene Montgomery

Christine Chatelain: Christy Bridgestone

Chad Lowe: Clyde Bennett

Jesse Arthur Carroll: Brad Stenson

Sarah Grey: Nicole

Christina Cox: Debra

Carlo Marks: Lawrence

Le indagini di Hailey Dean-Una terribile vendetta, il trailer

Le indagini di Hailey Dean-Una terribile vendetta, streaming

E’ possibile vedere Le indagini di Hailey Dean-Una terribile vendetta in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.