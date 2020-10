L’Allieva 3, anticipazioni seconda puntata

Il 4 ottobre 2020, su Raiuno, va in onda la seconda puntata de L’Allieva 3, la fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola (che della serie tv è anche consulente editoriale) e con protagonisti Alessandra Mastronardi nei panni di Alice e Lino Guanciale in quelli di Claudio.

Il cast della serie tv include anche Giorgio Marchesi (Sergio), Giselda Volodi (la Wally), Fabrizio Coniglio (Visone), Pierpaolo Spollon (Marco), Francesca Agostini (Lara) ed Emmanuele Aita (Paolone) a cui si aggiungono quest’anno Antonia Liskova (Andrea Manes) e Sergio Assisi (Giacomo). Qui l’elenco completo del cast.

L’Allieva 3, la seconda puntata

Episodio 3: “Il coltello Yanagiba”

Alice è incuriosita dall’arrivo di Giacomo, il fratello di Claudio dal fascino selvaggio e fuori dagli schemi. Vorrebbe sapere cosa li ha divisi in passato, ma Claudio non si confida, neanche ora che si stanno per sposare. Ad ogni modo l’attenzione di Alice, più che alla ritrosia di Claudio, è concentrata sulla Suprema: ne apprezza il rigore e la considera un modello di vita totalmente diverso da quello che aveva sempre immaginato per sé.

Durante le indagini sull’omicidio di una sushi chef, Silvia si confronta con Alice sul rapporto di lavoro con il PM Einardi. In istituto Erica (Claudia Gusmano) chiede a Paolone di aiutarla a conquistare il fascinoso Sandro (Stefano Rossi Giordani) che invece sembra provare un vivo interesse per Alice. Il primo incontro tra Giacomo e la Suprema genera scintille, portando Claudio ad essere ancora più irritato dalla presenza del fratello.

Episodio 4: “Stuntgirl”

L’indagine sul tragico incidente occorso a una controfigura durante le riprese di un film cattura l’attenzione di Alice, facendole dimenticare un appuntamento con Claudio. Il rapporto d’amore tra i due si fa sempre più turbolento, mentre Sandro, che la affianca nel sopralluogo, è sempre più affascinato da lei. Marco ha un’importante occasione di lavoro che mette lui e Lara davanti a un bivio. Mentre lavora alla ricerca che la Manes le ha affidato, l’inarrestabile curiosità di Alice la porta a scoprire un’indicibile verità sulla Suprema.

L’Allieva 3, streaming

E’ possibile vedere L’Allieva 3 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.