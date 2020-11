L’Allieva 3, ultima puntata, finale: come finisce?

L’8 novembre 2020, su Raiuno, va in onda l’ultima puntata de L’Allieva 3, la fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola (che della serie tv è anche consulente editoriale) e con protagonisti Alessandra Mastronardi nei panni di Alice e Lino Guanciale in quelli di Claudio.

Il cast della serie tv include anche Giorgio Marchesi (Sergio), Giselda Volodi (la Wally), Fabrizio Coniglio (Visone), Pierpaolo Spollon (Marco), Francesca Agostini (Lara) ed Emmanuele Aita (Paolone) a cui si aggiungono quest’anno Antonia Liskova (Andrea Manes) e Sergio Assisi (Giacomo). Qui l’elenco completo del cast.

L’Allieva 3, l’ultima puntata

Episodio 11: “L’ultima cena”

Claudio e Alice seguono un’intuizione che può scagionare Giacomo. Anche Paolone viene convocato per la sua prima perizia: la misteriosa morte per avvelenamento di un noto critico gastronomico. La cocciutaggine di Alice, intanto, la porta a fare un ultimo tentativo nella ricerca a cui la Suprema aveva rinunciato.

Episodio 12: “Insieme, connessi, finché morte non ci separi”

La provvisoria scarcerazione di Giacomo fa ripartire le indagini sul delitto al golf club. Intanto Alice scopre che qualcuno sta cercando informazioni sulla Manes: forse la persona che desidera così tanto incontrare è più vicina a lei di quanto non immagini. Per Alice e Claudio il giorno fissato per il matrimonio è arrivato, ma passa invano.

L’Allieva 3, streaming

E’ possibile vedere L’Allieva 3 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.