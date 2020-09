L’Allieva 3, quanti episodi sono?

Tornano finalmente le avventure di Alice (Alessandra Mastronardi) e Claudio (Lino Guanciale), protagonisti de L’Allieva 3, terza stagione della fiction di Raiuno in onda dal 27 settembre 2020. I fan potranno così vedere i nuovi episodi dopo le repliche andate in onda in primavera.

Ma da quante puntate è composto L’Allieva 3? In tutti gli episodi sono dodici, che andranno in onda per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione (che potrebbe anche essere il finale di serie, dal momento che vige il mistero sul suo futuro), salvo cambiamenti di palinsesto, andrà in onda il 1° novembre.

L’Allieva 3, la trama

Alice è finalmente diventata un medico legale a tutti gli effetti, e diventa assistente della nuova Suprema, la Dr.sa Andrea Manes (Antonia Liskova), da cui resta molto affascinata. La Manes, però, pretende molto da lei e dai suoi colleghi, tanto che il lavoro porterà via molto tempo alla protagonista.

Questo non le impedirà di vivere la sua storia con Claudio che, a sorpresa, le chiede di sposarla. Nella terza stagione, quindi, seguiremo i preparativi di nozze non senza qualche imprevisto ed, ovviamente, i casi su cui Alice dovrà lavorare e che anche grazie al suo intuito saranno risolti.

Conosceremo, infine, nuovi personaggi: oltre alla già citata Dr.sa Manes, vedremo Giacomo Conforti (Sergio Assisi), fratello di Claudio e gli specializzandi Giulia D’Angelo (Giorgia Gambuzza) e Sandro Duranti (Stefano Rossi Giordani).