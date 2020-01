La pupa e il secchione e viceversa, ospiti e prove della quarta puntata

Il 28 gennaio 2020 su Italia 1 va in onda la quarta puntata de La pupa e il secchione e viceversa, rivisitazione del programma già andato in onda qualche anno fa e che ora vede alla conduzione Paolo Ruffini affiancato da Francesca Cipriani. In questa edizione, oltre all’ormai classica accoppiata pupa e secchione, assistiamo anche a quella tra pupo e secchiona, per confrontare l’incontro-scontro tra pianeti totalmente opposti.

Nella quarta puntata, gli ospiti saranno Alba Parietti, Roberto Giacobbo e la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona. Terminati i “ripensamenti”, le coppie di pupe e secchioni e pupi e secchione sono ormai stabilite. Qualche tensione, però, continua ad animare la Villa: Mazzoni non riesce a nascondere la gelosia per Angelica, avvicinata dal nuovo pupo Marco. E proprio tra Marco e la sua secchiona Maestri sono nate delle incomprensioni.

Per quanto riguarda le prove in programma: la “Prova Trap”, con ospite il musicista e YouTuber Mark The Hammer, vedrà tutte le coppie impegnate a scrivere, e poi a cantare, un brano trap; nella “Prova Guida Turistica”, a bordo di un classico bus turistico tra le strade di Roma, le pupe e i pupi, sotto lo sguardo di Roberto Giacobbo, si caleranno nel ruolo di guide e spiegheranno ad alcuni turisti di diverse nazionalità i monumenti della Città Eterna; la “Prova Twerk” impegnerà tutti a lezione di “twerking” dalla fitness model Roberta Carluccio; la “Prova Stiro” coinvolgerà secchione e secchioni, alle prese con ferro e panni da stirare in presenza della Marchesa Daniela del Secco d’Aragona. Infine, il “Bagno di cultura”, valutato da Alba Parietti.

La pupa e il secchione e viceversa, streaming

E’ possibile vedere La pupa e il secchione e viceversa in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida/On demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.