La pupa e il secchione 2020, la puntata del 4 febbraio

Il 4 febbraio 2020 su Italia 1 va in onda una puntata speciale de La pupa e il secchione e viceversa, rivisitazione del programma già andato in onda qualche anno fa e che ora vede alla conduzione Paolo Ruffini affiancato da Francesca Cipriani. In questa edizione, oltre all’ormai classica accoppiata pupa e secchione, assistiamo anche a quella tra pupo e secchiona, per confrontare l’incontro-scontro tra pianeti totalmente opposti.

In questa puntata, complice la prima serata del Festival di Sanremo, rivedremo un riassunto delle prime quattro puntate già andate in onda. Si rivedranno, quindi, i concorrenti alle prese con diverse prove, tra cui le interrogazioni della Maestra Flavia, la conduzione di un TG, la televendita di materassi, il burlesque, il twerking, il body painting e la musica trap. E ancora, le esterne in una fattoria e a bordo di un bus turistico per le strade di Roma nel ruolo di guide turistiche.

E poi, verrà ripercorsa l’evoluzione dei rapporti che ci sono stati nelle varie coppie, anche in seguito ai vari “Ripensamenti”, e le eliminazioni di Martina F.-Boni, Genna-Mariano, Martina-De Lauretis e Maestri-Marco. Infine, per la prima volta in tv, andrà in onda l’intervento di Vittorio Sgarbi non incluso nella prima puntata del 7 gennaio (in ottemperanza al regolamento sulla par condicio, in quanto il critico d’arte era candidato alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, ndr).

Le coppie ancora in gioco: Angelica-Mazzoni, Carlotta-De Benedetti, Marina-Massa, Stella-Santagati e i viceversa Scalzi-Stefano.

La pupa e il secchione e viceversa, streaming

E’ possibile vedere La pupa e il secchione e viceversa in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida/On demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.