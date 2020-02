La pupa e il secchione, la quinta puntata dell’11 febbraio 2020

L’11 febbraio 2020 su Italia 1 va in onda la quinta puntata de La pupa e il secchione e viceversa, rivisitazione del programma già andato in onda qualche anno fa e che ora vede alla conduzione Paolo Ruffini affiancato da Francesca Cipriani. In questa edizione, oltre all’ormai classica accoppiata pupa e secchione, assistiamo anche a quella tra pupo e secchiona, per confrontare l’incontro-scontro tra pianeti totalmente opposti.

In questa puntata, ospiti saranno Youma Diakite ed Aldo Busi. Tra i colpi di scena, quello relativo ad alcuni attimi di tensione vissuti tra la pupa Carlotta e De Benedetti, che hanno spinto la produzione a prendere dei provvedimenti.

Anche questa settimana, inoltre, i concorrenti dovranno affrontare diverse sfide, tra le quali la “Prova Selfie”, che vedrà tutti i ragazzi, aiutati da un fotografo professionista, alle prese con i selfie; la “Prova Integrazione”, con ospite Youma Diakite e infine, il “Bagno di cultura”, questa settimana valutato da Aldo Busi. Nel corso della puntata, Busi, inoltre, farà un’incursione a sorpresa nella Villa e sarà protagonista di un emozionante confronto con i ragazzi.

La pupa e il secchione e viceversa, streaming

E’ possibile vedere La pupa e il secchione e viceversa in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida/On demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.