La Pupa e il Secchione 2022: quante puntate?

Stasera, martedì 15 marzo 2022, prenderà il via in prima serata su Italia1 La Pupa e il Secchione Show, nuova edizione del già noto reality Endemol, in una nuova versione. Alla conduzione troveremo la prima novità: questa volta infatti al timone sarà Barbara d’Urso, già padrona di casa di tanti programmi di casa Mediaset, su tutti Pomeriggio Cinque.

Protagonisti assoluti saranno 22 concorrenti che, già nel corso della prima puntata, saranno divisi in 11 coppie: pupe e secchioni e secchione e pupi. Compito principale delle neo coppie sarà quello di scambiarsi il sapere e fondere i rispettivi universi di appartenenza. Potete trovare il cast del programma in questo articolo.

La Pupa e il Secchione Show: quante puntate sono?

Per La Pupa e il Secchione 2022 sono previste ben 8 puntate, in onda ogni martedì su Italia1 a partire dalle 21.20 circa, sempre che i risultati d’ascolto siano soddisfacenti dato che si tratta di una produzione piuttosto costosa. Qualora gli ascolti siano deludenti, è possibile che la rete decida di spostare il programma in altre serate o che lo chiuda anticipatamente, ma ve ne daremo prontamente notizia.

La Pupa e il Secchione Show: dove vederlo

Su Mediaset Infinity sarà possibile seguire le puntate in diretta streaming o recuperarle in un secondo momento, scorrere le playlist con i momenti più divertenti e i video esclusivi di backstage. Poi, ogni martedì, dalle 20.30, Mediaset Infinity trasmetterà in diretta Pupa Party, appuntamento only digital realizzato in collaborazione con Studio71 Italia. Pupa Party sarà diviso in due parti: nella prima, Dayane Mello e Andrea Dianetti si collegheranno con i protagonisti del programma; nella seconda, in compagnia di personaggi del mondo della tv e influencer, seguiranno live La Pupa e il secchione Show.