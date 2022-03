La Pupa e il Secchione 2022: cast

Prenderà il via stasera, martedì 15 marzo 2022 in prima serata su Italia1, La Pupa e il Secchione Show, nuova edizione del reality Endemol, questa volta condotto da Barbara d’Urso e in una formula rinnovata. Protagonisti assoluti saranno 22 concorrenti che, già nel corso della prima puntata, saranno divisi in 11 coppie: pupe e secchioni, secchione e pupi. Compito principale delle neo coppie sarà quello di scambiarsi il sapere e fondere i rispettivi universi di appartenenza.

Alcuni concorrenti sono già noti al pubblico, altri si faranno conoscere. Tra i nomi dei già noti: Flavia Vento, Paola Caruso, Mila Suarez, Francesco Chiofalo, Gianmarco Onestini, Nicolò Scalfi, l’archeologo Aristide Malnati.

Le coppie di pupe/secchioni e secchione/pupi vivranno tutti insieme in una villa da sogno. Novità assoluta di questa edizione è che il martedì sera potranno uscire dalla villa per essere accolti in studio da Barbara d’Urso. E in un clima giocoso e scanzonato si racconteranno divertendo ed emozionando. Avranno un ruolo centrale anche le storie dei concorrenti e le dinamiche che si creeranno tra di loro in puro stile reality, tra vecchie ruggini che riaffioreranno, conti in sospeso da risolvere, confronti e sorprese inaspettate.

Non mancherà una giuria agguerrita, formata da: Federico Fashion Style, alias Federico Lauri, una giurata non ancora svelata – ma possiamo già dirvi che si tratta di Soleil Sorge – e una terza giurata che avrebbe dovuto essere Antonella Elia, ma che sembra essere risultata positiva al Covid e dovrebbe quindi essere sostituita.

La Pupa e il Secchione Show: dove vederlo

Su Mediaset Infinity sarà possibile seguire le puntate in diretta streaming o recuperarle in un secondo momento, scorrere le playlist con i momenti più divertenti e i video esclusivi di backstage. Poi, ogni martedì, dalle 20.30, Mediaset Infinity trasmetterà in diretta Pupa Party, appuntamento only digital realizzato in collaborazione con Studio71 Italia. Pupa Party sarà diviso in due parti: nella prima, Dayane Mello e Andrea Dianetti si collegheranno con i protagonisti del programma; nella seconda, in compagnia di personaggi del mondo della tv e influencer, seguiranno live La Pupa e il secchione Show.