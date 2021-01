La Pupa e il Secchione 2021, il cast: i pupi (foto)

Sono tre i Pupi protagonisti dell’edizione 2021 de La Pupa e il Secchione, che Italia 1 torna a mandare in onda (dopo il successo dell’anno scorso) dal 21 gennaio, con l’inedita conduzione di Andrea Pucci, affiancato da Francesca Cipriani -quest’ultima già presente nell’edizione scorsa-.

Come sempre, alla base del programma c’è l’interazione tra due mondi totalmente differenti, quello glamour ed un po’ superficiale dei Pupi e quello eccessivamente dedito allo studio delle Secchione. Pupi e Secchione andranno a comporre delle coppie che saranno in gara per tutto il programma, tra prove fisiche e di cultura generale.

In questa edizione -almeno in partenza- saranno tre, come detto, i Pupi che saranno affiancate da altrettante Secchione: scopriamo chi sono.

Gianluca Tornese

28 anni, di Napoli

Verace proprio come le sue origini partenopee. Gianluca può sembrare a volte arrogante e quando si arrabbia esplode proprio come il Vesuvio. Ma, nonostante l’apparente caratteraccio, nasconde un cuore d’oro. Ha intrapreso la carriera di modello un po’ per caso ed è diventato popolare dopo la sua partecipazione a “Uomini e Donne”. Da allora è diventato un influencer, ma è rimasto con i piedi per terra e lavora anche come imprenditore. Gli piacciono le belle donne.

