La Pupa e il Secchione 2021, il cast: i secchioni (foto)

Sono cinque i Secchioni protagonisti dell’edizione 2021 de La Pupa e il Secchione, che Italia 1 torna a mandare in onda (dopo il successo dell’anno scorso) dal 21 gennaio, con l’inedita conduzione di Andrea Pucci, affiancato da Francesca Cipriani -quest’ultima già presente nell’edizione scorsa-.

Come sempre, alla base del programma c’è l’interazione tra due mondi totalmente differenti, quello glamour ed un po’ superficiale delle Pupe e quello eccessivamente dedito allo studio dei Secchioni. Pupe e Secchioni andranno a comporre delle coppie che saranno in gara per tutto il programma, tra prove fisiche e di cultura generale.

In questa edizione -almeno in partenza- saranno cinque, come detto, i Secchioni che saranno affiancate da altrettante Pupe: scopriamo chi sono.

Alberto Bartozzi

29 anni, di Senigallia (Ancona)

Alberto non ha la laurea per scelta. Nel 2014 ha affrontato il test di ingresso a Medicina, lo ha passato ma poi ha deciso che voleva fare altro. E lo ha fatto. Appassionato di logica sin da bambino, si è inventato un corso e nel 2015 ha fondato il blog LogicaTest. Gira l’Italia per fare lezione di logica e preparare i futuri dottori al temutissimo test della facoltà di Medicina. Ha avuto anche un breve passato da giornalista.

