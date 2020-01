La guerra è finita, trama terza puntata

Il 27 gennaio 2020, su Raiuno, va in onda la terza puntata de La guerra è finita, miniserie che racconta una vicenda realmente accaduta, che ha visto numerosi bambini liberati dai campi di concentramento e rimasti orfani, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, essere aiutati da degli adulti a riprendere in mano la propria vita.

Il cast della serie include, tra gli altri, Michele Riondino (Davide), Isabella Ragonese (Giulia), Valerio Binasco (Ben), Federico Cesari (Gabriel), Juju Di Domenico (Miriam), Carolina Sala (Sara), Carmine Buschini (Mattia) ed Andrea Bosca (Stefano Dell’Ara).

La guerra è finita, la terza puntata

Davide cerca di capire se Mattia fa parte di un gruppo che si è macchiato di svariati crimini contro la popolazione civile. Nel frattempo Miriam e Mattia sono sempre più vicini, come il giovane avvocato Stefano e Giulia, che lui invita ad andare con lui a un grande ballo in città per parlare direttamente con la marchesa Olimpia Terenzi (Paola Sampo), presentandola come sua fidanzata. Ma Giulia, consolando Davide che ha sempre meno speranze di ritrovare il figlio Daniele, si avvicina sempre di più a lui…

La guerra è finita, streaming

E’ possibile vedere La guerra è finita in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.