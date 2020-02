La guerra è finita Rai, trama ultima puntata

Il 3 febbraio 2020, su Raiuno, va in onda l’ultima puntata de La guerra è finita, miniserie che racconta una vicenda realmente accaduta, che ha visto numerosi bambini liberati dai campi di concentramento e rimasti orfani, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, essere aiutati da degli adulti a riprendere in mano la propria vita.

Il cast della serie include, tra gli altri, Michele Riondino (Davide), Isabella Ragonese (Giulia), Valerio Binasco (Ben), Federico Cesari (Gabriel), Juju Di Domenico (Miriam), Carolina Sala (Sara), Carmine Buschini (Mattia) ed Andrea Bosca (Stefano Dell’Ara).

La guerra è finita, l’ultima puntata

Gabriel arriva appena in tempo: Sara ha la pistola in mano e sta per ammazzare il ras, ma la convince a non farlo. Alla Tenuta, intanto, Mattia rifiuta la proposta di un suo cugino di partire insieme per andare a lavorare nelle miniere del Belgio; Stefano litiga con Ben e Giulia, che hanno accolto altri ragazzi; Gabriel e Sara, che leggono un libro vicinissimi l’uno all’altra, si baciano.

La guerra è finita, streaming

E’ possibile vedere La guerra è finita in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.