Questa sera, lunedì 25 novembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda La furia dei Titani. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La furia dei Titani – Trama

Gli Dei dell’Olimpo stanno perdendo i loro poteri a causa della fede sempre più debole degli uomini. Ade, il dio degli inferi, interpretato da Ralph Fiennes, ne approfitta per scatenare una guerra contro suo fratello Zeus, interpretato da Liam Neeson. Perseo, ormai stanco della sua vita tranquilla, è costretto a tornare in azione per salvare l’umanità e gli Dei da un’imminente distruzione.

La furia dei Titani – Cast

Rosamund Pike nel ruolo di Andromeda, la principessa etiope.

Bill Nighy nei panni di Efesto, il dio del fuoco.

Edgar Ramírez interpreta Ares, il dio della guerra.

Danny Huston è Poseidone, il dio del mare.

