Il 19 aprile 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la terza puntata de La Fuggitiva, la serie tv diretta da Carlo Carlei e con Vittoria Puccini nei panni della protagonista Arianna, una donna dal passato difficile e doloroso ora costretta a fuggire per difendersi dalle accuse di omicidio del marito.

Nel cast della fiction, oltre alla Puccini, anche Pina Turco (Michela), Sergio Romano (Commissario Berti), Eugenio Mastandrea (Marcello), Ivan Franek (Kerim), Daniela Morozzi (suor Donata), Giovannino Esposito (Simone) ed Andrea Pennacchi (Fusco).

La Fuggitiva, la terza puntata

Episodio 5

Arianna e Marcello arrivano in Svizzera e raggiungono Franz, un consulente finanziario di successo, vecchio collega universitario di Marcello. È Franz a guidarli nel complicato mondo dell’alta finanza, indirizzandoli su Louise Bruno (Magdalena Grochowska), un’importante faccendiera. Grazie a un astuto piano, Arianna e Marcello riescono a sequestrarla e farla parlare: dietro Litium, una società che nasconde il riciclaggio di denaro sporco, c’è il boss della ‘ndrangheta Giuseppe Mannara.

Michela intanto, memore delle parole di Arianna, indaga su Berti e scopre nel suo ufficio il preventivo per una cura oncologica in America. La moglie è malata di cancro, ma perché Berti non le ha detto nulla? Intanto Berti avvisa Mannara che Arianna è in Svizzera e si mette sulle sue tracce. I suoi uomini rintracciano Franz e lo massacrano di botte per farlo parlare, ma l’uomo eroicamente riesce ad avvertire in tempo Arianna e Marcello.

Episodio 6

Di nuovo in Italia, Arianna torna a casa sua per cercare nuove prove: se suo marito aveva scoperto qualcosa, probabilmente è li che le ha lasciato una traccia. Qui si imbatte in Daniela, con la quale ha un duro scontro: Daniela le rivela che lei e Fabrizio avevano una relazione.

Arianna perde il controllo e la tramortisce, riuscendo a scappare poco prima dell’arrivo della polizia. Arianna ha trovato, nascosta dietro una cornice, una lista di nomi scritta a mano. Grazie alle ricerche di Marcello, i due intuiscono che si tratta di nomi di camionisti colleghi di Bonzani, che lavoravano per conto di Fusco, tutti morti tranne uno. Raggiungono così il superstite, che gli rivela una verità sconvolgente.

La Fuggitiva, streaming

E’ possibile vedere La Fuggitiva in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay. A questo link la pagina della fiction.