La Fuggitiva 2, seconda stagione: si farà?

La fuga di Arianna Comani (Vittoria Puccini) si conclude. Oppure no? Con l’ultima puntata de La Fuggitiva, in onda il 26 aprile 2021, si chiude la fiction di Raiuno che ha portato sul primo canale Rai un action thriller al femminile, in cui due donne, Arianna e Michela (Pina Turco), si sono ritrovate l’una contro l’altra e man mano sempre più vicine.

Ma ci sarà La Fuggitiva 2? In realtà, questa fiction è stata pensata come una miniserie, quindi l’ultima puntata dovrebbe essere il finale vero e proprio. Eppure, il regista Carlo Carlei ha rivelato alla stampa di aver lasciato una porta aperta affinché si possa eventualmente proseguire con nuovi episodi:

“Abbiamo tracciato le linee per una seconda stagione, la più evidente è rappresentata dalla loro potenza, quello è sempre un ottimo seme da piantare”.

Ovviamente, il riscontro del pubblico fa ben sperare: la media delle prime tre serate della serie è stata di 5.134.000 telespettatori (share del 21,2%), un ascolto che ha permesso alla fiction di vincere sempre la prima serata del lunedì.

Non resta, quindi, che aspettare: se Puccini, insieme ai co-protagonisti Eugenio Mastandrea (Marcello) e Turco fossero disponibile a tornare sul set, La Fuggitiva potrebbe proseguire con una seconda stagione ed una nuova fuga per la protagonista.