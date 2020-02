La fantastica lite tra Barbara D’Urso e Vittorio Sgarbi, che annuncia querela (video)

Nella puntata andata in onda ieri di Live – Non è la d’Urso su Canale 5, c’è stata una lite tra la conduttrice Barbara D’Urso e Vittorio Sgarbi.

Tutto è partito in quanto il critico d’arte ha fatto alcune affermazioni a proposito di una concorrente del reality appena concluso “La pupa e il secchione e viceversa”, la già nota influencer Stella Manente, che sarebbe stata “raccomandata da Berlusconi”.

La conduttrice si è dissociata per poi venire lei stessa tirata in mezzo. La D’Urso ha replicato alle nuove affermazioni di Sgarbi: ” Ma sai quanti calci nel cul* che ti do, Vittorio Sgarbi? Finché si gioca, si gioca”.

La D’Urso ha invitato ad andarsene l’ospite, il quale non solo non se n’è andato, ma ha rispedito al mittente l’invito a lasciare lo studio.

Successivamente Sgarbi ha parlato delle conseguenze della serata, del suo trascorso con Alessandra Mussolini nella prima edizione e della censura subita in questa. Poi ha detto che Barbara D’Urso, la “maleducata” verrà querelata: “Imparerà l’educazione in tribunale”.

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)