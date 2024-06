La coppia della porta accanto su Rai 2, quante puntate, cast e trama

Seguici su Whatsapp - Telegram

Un’amicizia apparentemente innocente si trasforma in una passione che può portare a conseguenze inaspettate: questa sera, mercoledì 5 giugno 2024, e domani sera, giovedì 6 giugno, alle 21:30, su Raidue va in onda La coppia della porta accanto, miniserie inglese remake di una miniserie olandese.

Ma da quante puntate è composto La coppa della porta accanto? In tutto gli episodi della miniserie sono sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raidue ne manda in onda tre per volta, per due prime serate. Giovedì 6 giugno, quindi, va in onda il finale della miniserie.

La trama de La coppia della porta accanto

Evie Greenwood (Eleanor Tomlinson), insegnante di scuola elementare, e il marito(Alfred Enoch), giornalista, sono in attesa del loro primo figlio. Per costruire la propria famiglia in un ambientano lontano dal caos cittadino, decidono di trasferirsi in un quartiere residenziale.

La vita della coppia si intreccia a quella dei vicini di casa, l’insegnante di yoga Becka (Jessica De Gouw) e l’agente di Polizia Danny Whitwell (Sam Heughan). I quattro diventano presto amici e iniziano a trascorrere insieme le giornate.

Quando Evie perde il figlio che porta in grembo, la coppia affronta un periodo molto difficile supportata dai nuovi amici. Ma questo legame comincia ad avere confini sfumati e vicini all’ossessione, fino a quando un tradimento farà crollare tutto e porterà a conseguenze inaspettate.

Il cast de La coppia della porta accanto

Eleanor Tomlinson è Evie Greenwood: insegnante e moglie di Pete;

Alfred Enoch è Pete Thomas: giornalista e marito di Evie;

Jessica De Gouw è Becka Whitwell: insegnante di yoga e moglie di Danny;

Sam Heughan è Danny Whitwell: agente di Polizia e marito di Becka;

Hugh Dennis è Alan Richardson: contabile e inquietante vicino dei protagonisti;

Kate Robbins è Jean Richardson: moglie di Alan;

Deirdre Mullins è Lena: madre single del figlio di Danny;

Joel Morris è Gary Hudson: amico e collega di Danny;

Ioanna Kimbook è Sophie Foxton: collega di Pete;

Janine Duvitski è Gloria: vicina eccentrica dei protagonisti;

Katie Clarkson-Hill è Rachel: sorella di Evie.