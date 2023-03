Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, puntata 5 marzo 2023

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella ventiduesima puntata del 5 marzo 2023, il primo collegamento della puntata è con Francesca Gabrieli, ricercatrice italiana che lavora in uno dei musei più importanti d’Europa, il Rijks Museum di Amsterdam: con lei si visiterà il museo e, in particolare, una mostra dedicata a Veermer.

Ospite in studio, poi, la zoologa Mia Canestrini, che porterà il pubblico alla scoperta del mondo dei lupi. Il secondo collegamento è con l’alpinista e free climber iraniana Nasin Eshqi, che racconterà di come, grazie alla passione per lo sport, lotta da sempre per la parità dei diritti delle donne nel suo paese.

Gabriel Zuchtriegel, Direttore generale del Parco archeologico di Pompei e archeologo di fama internazionale, spiegherà cosa significa dirigere una meraviglia dell’archeologia mondiale come Pompei e Mario Tozzi parla della siccità che sta colpendo l’Italia e altre nazioni europee, creando danni e grande preoccupazione. Come ogni domenica, Kilimangiaro visiterà uno dei bellissimi borghi del nostro Paese: questa settimana sarà la volta di Castagnole, in provincia di Torino.

Kilimangiaro, streaming

