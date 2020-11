Kilimangiaro Rai 3, ospiti puntata 15 novembre 2020

Torna nel pomeriggio di Rai 3, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Anche il programma è stato toccato dall’emergenza sanitaria: nel giorni scorsi Camila Raznovich ha infatti dichiarato di essere risultata positiva al Covid-19.

Nella quinta puntata del 15 novembre 2020, il programma accoglierà il linguista Giuseppe Antonelli, già presente nelle edizioni scorse, che guiderà il pubblico alla scoperta delle parole e dei loro significati nascosti.

Per la rubrica “Diario della Terra” ritroveremo Mario Tozzi, una delle presenze fisse di Kilimangiaro, mentre con il giornalista Amedeo Ricucci e la rubrica “Il diario del Mondo” scopriremo i fatti accaduti nel mondo durante la settimana.

Infine, numerosi documentari per viaggiare fino a raggiungere mete molto lontane e scoprire curiosità su luoghi e popolazioni, oltre a tante altre sorprese previste nel corso della trasmissione.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.