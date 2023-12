Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 3 dicembre 2023

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella sesta puntata del 3 dicembre 2023, ospiti il violinista Giovanni Andrea Zanon e la scrittrice Annabelle Hirsch sono gli ospiti di questa puntata. Insieme a loro, il programma propone un viaggio nella storia delle donne attraverso cento oggetti.

Torna, inoltre, l’artista Roberto Ghezzi che -con le sue opere- racconta l’ambiente, mentre il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo racconta Roma, attraverso il suo libro.

Molti i filmati dei film-maker: dalla capitale della Malesia, Kuala Lumpur, fino ai Caraibi nel piccolo villaggio di Curaçao, per arrivare al lago di Aral in Uzbekistan. Torna anche il “Cacciatore di Paesaggi” Fabio Toncelli, con il primo di nuovi episodi, girato nell’Appennino tosco emiliano.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.