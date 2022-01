Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 30 gennaio 2022

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere

Nella sedicesima puntata del 30 gennaio 2022, tra gli ospiti ci saranno il botanico Stefano Mancuso e l’architetto Stefano Boeri che illustreranno il loro progetto “Prato Urban Jungle”, basato su una nuova concezione degli spazi e delle aree verdi della città, dove la natura è strumento attivo per la salvaguardia della salute dei cittadini.

E poi con la scienziata Teresa Fornaro, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Firenze, si parlerà dello spazio: lei è l’unica italiana tra i tredici scienziati che partecipano alla storica missione spaziale della Nasa “Mars 2020”, lanciata ufficialmente il 30 luglio 2020 ed entrata nel vivo la sera del 18 febbraio scorso, quando la sonda Perseverance è riuscita ad atterrare sul Pianeta rosso.

Tozzi, invece, parlerà della Fossa delle Marianne, di cui oggi ricorre l’anniversario di un’immersione senza precedenti: il 23 gennaio del 1960 il batiscafo Trieste, costruito da Auguste Piccard, stabilisce il record mondiale raggiungendo i 10.916 metri di profondità nell’abisso chiamato Challenger Deep della Fossa delle Marianne, la più profonda depressione oceanica conosciuta al mondo

Kilimangiaro, streaming

