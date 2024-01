Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 21 gennaio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella tredicesima puntata del 21 gennaio 2024, Camila Raznovich ospita Francesca D’Alonzo, per raccontare come da ballerina si sia trasformata in motociclista per viaggiare in diversi paesi del mondo. Un altro genere di viaggi quello che si scopre con Alberto Grandi, professore di Storia del Cibo all’Università di Parma e autore del podcast Denominazione di Origine Inventata, percorrendo il tragitto degli ingredienti e la storia delle pietanze in cui vengono usati.

Il geologo Mario Tozzi analizza ghiacci e ghiacciai oltre a fornire la spiegazione degli sbalzi di temperatura di questi giorni in diverse parti del mondo. Camila Raznovich ospita in studio anche il campione d’alpinismo Hervé Barmasse, che ha conquistato molte cime dell’Himalaya.

A seguire i filmati dalla Nuova Zelanda alla Val D’Aosta, con il Cacciatore di Paesaggi Fabio Toncelli, e dal Vietnam all’Andalusia. Tornano infine i filmati legati ai borghi più belli d’Italia in gara per l’assegnazione del titolo de il “Borgo dei borghi”, che verrà proclamato nello speciale della serata di Pasqua. Questa settimana tocca ai borghi di Friuli-Venezia Giulia e Calabria.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.