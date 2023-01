Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, puntata 15 gennaio 2023

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella quindicesima puntata del 15 gennaio 2023, grazie alla selezione di documentari si passa dal rosso di Istanbul al bianco dell’Islanda al mare blu delle isole della Thailandia. Si torna poi in Italia per la scoperta archeologica più significativa del 2022: il ritrovamento dei bronzi dei Bagni di San Casciano. In studio, a raccontarla, c’è Marco Pacifici, un giovane archeologo dell’Università per Stranieri di Siena che si trovava sul campo in quell’occasione.

Ospiti della puntata anche due scienziati molto presenti in rete: l’astrofisico Luca Perri e il chimico divulgatore youtuber Barbascura X, per presentare il loro libro “La Tempesta imperfetta. Viaggio nella mente di chi crede alle fake news… cioè noi”, una sorta di bussola per orientarsi nel mare delle fake news. In collegamento dal Sud Africa la ranger Camilla Sala parla delle mille sfaccettature del suo lavoro.

Come ogni domenica, poi, visita in uno dei bellissimi borghi del nostro Paese. Questa settimana tocca a Campo Ligure, in provincia di Genova. Al desk dei viaggiatori, le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice che, oltre a svelarci posti poco noti dai quattro angoli della terra, visitano la nostra Italia facendo delle esperienze in prima persona. Inoltre, con Mario Tozzi si parla del buco dell’ozono.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.