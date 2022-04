Jodie Marsh su Real Time: orari e puntate

Da oggi su Real Time ripartirà “Jodie Marsh“, versione italiana del format britannico dallo stesso nome. In questo programma la popolare Jodie indagherà su fenomeni e sottoculture che costituiscono un tabù. Qualche esempio? Donne che pagano uomini per fare sesso, donne inattive dal punto di vista sessuale, uomini bugiardi e spose sul web.

Jodie Marsh – Orari e canale

Jodie Marsh va in onda in prima serata su Real Time dal 2 aprile 2022, tutti i sabati dalle ore 21.20 alle 23.20 circa, con due puntate della durata di un’ora l’una. In streaming, invece, le puntate a breve dovrebbero essere disponibili su Discovery+, il servizio di video streaming in abbonamento di Discovery.

Chi è Jodie Marsh

Jodie Louise Marsh, nata in Inghilterra a Brentwood, il 23 dicembre 1978, è una modella e culturista britannica, protagonista di alcune foto di nudo sui tabloid. È apparsa in topless in alcune riviste e giornali scandalistici e trovate una sua fotogallery sexy su Gamefox.