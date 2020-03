Italia’s Got Talent 2020: Francesco Carrer Golden Buzzer per Never Enough (foto e video)

Nella settima puntata di Italia’s Got Talent del 4 marzo 2020, in onda su Tv8 condotto da Lodovica Comello (in dolce attesa), tra i numerosi talenti che si sono esibiti abbiamo visto anche Francesco Carrer. Il ragazzino si è esibito davanti ai quattro giudici – Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini – per cercare di superare il turno e approdare all’ambitissima finale del programma.

Italia’s Got Talent 2020, Francesco Carrer

Francesco Carrer ha 13 anni, è della provincia di Treviso e ha iniziato a cantare con la nonna, quando la accompagnava in Chiesa. Ha cantato il brano Never Enough, colonna sonora del film The Greatest Showman. La sua esibizione si è meritata una standing ovation e il tanto atteso Golden Buzzer di Federica Pellegrini!!!

A voi le immagini e il video dell’esibizione!