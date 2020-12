Italia Sì, ospiti puntata 5 dicembre 2020: Piero Barabani, Elisa, Dodi Battaglia e Maria Falcone

Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 5 dicembre 2020

Nella tredicesima puntata sarà raccontata la storia di Piero Barabani, autore storico di Pupo, che parlerà della sua esperienza a The Voice Senior. E poi Elisa, sposata con un egiziano, non riesce a riportare in Italia sua figlia e chiede così aiuto al programma.

Tra gli ospiti anche Dodi Battaglia, che festeggia i 50 anni di Tanta voglia di lei, una maniera per ripercorrere la storia della sua carriera e quella dei Pooh, nella serata omaggio a Stefano D’Orazio, in onda dalle 21,25. E poi ancora Diego Dalla Palma che racconterà la sua vita e altre tematiche delicate.

In questa puntata la sentenza di Francoforte che ha respinto il ricorso della sorella del giudice antimafia assassinato: La pizzeria Falcone-Borsellino non oltraggia i due giudici perché “la memoria è sbiadita”. In studio proprio Maria Falcone.

