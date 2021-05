Torna, alle 16:45, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 29 maggio 2021

Nella trentasettesima puntata, Regina, una ragazza nigeriana rimasta senza genitori quando era piccola, si sposa accompagnata all’altare da Antonio, il poliziotto che la salvò; poi Don Banzato, che sale sul podio per raccontare quando non voleva diventare sacerdote e non si sentiva in grado di farlo.

In provincia di Trapani, con Gigi Miseferi e Fabrizio Bracconeri, Rocco, che ha un appello importante, a tutela del cannolo siciliano. Podio a Giulietta Revel come testimone delle storie di tante piccole vittime che hanno trovato nell’arte uno strumento di rinascita e di speranza, ed a Marco Restaino -della Società Adriatica di Speleologia di Trieste- per raccontare come generazioni di speleologi stiano cercando il percorso sotterraneo del Timavo, uno dei fiumi più misteriosi al mondo.

Non mancherà un ricordo della grande Carla Fracci, con l’ultimo saluto di suo marito e della sua famiglia, degli amici comuni e non, e un’intervista rilasciata pochi mesi fa ad Alessandro Banchero, dove la grandissima etoile racconta dell’importanza dell’amore. Si affronteranno anche tematiche delicate e attuali: David Puente e le fake news, panoramica sulla libertà di espressione nel Web o forse è un’altra cosa?

Italia Sì, streaming

E’ possibile vedere Italia Sì in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.