Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 9 gennaio 2021

Nella diciassettesima puntata salirà sul podio Santa che, passeggiando sulla spiaggia, ha trovato un pegno d’amore e ora cerca il suo legittimo proprietario. E, ancora, l’attore Roberto Fazioli, che ha fatto della sua malattia una grande idea; Ettore, un bergamasco salvato da chi snobbava.

Sul podio salirà anche Gian Luigi Carlone della Banda Osiris con una prova di Yodel per tutti gli ospiti ed Umberto che a 103 anni ha rinnovato la patente. Podio poi per Davide Malizia, pasticciere che si è aggiudicato un premio internazionale prestigioso e per Alessio che vuole ringraziare Italia Sì perché potrà partecipare al prestigioso Guinness World Records. Ci sarà anche Lillo, l’attore comico del divertente duo Lillo e Greg, che racconterà la sua carriera e come è sopravvissuto al Covid.

Tornerà sul podio Giovanni Pastore, che nel 2020 ha assistito una persona che si è vista portare via la casa per essere messa all’asta dalla banca. Per l’attualità, Italia Sì incontrerà lo scultore Jago che ha visto la sua statua presa a calci da alcuni giovani e racconterà come ha aperto un segno di speranza per combattere il vandalismo.

