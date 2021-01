Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 30 gennaio 2021

Nella ventesima puntata sale sul podio Stefania, influencer caduta nella trappola di un hacker per amore. Ed ancora, spesso i senzatetto decidono di non andare ai rifugi perché non accettano i loro cani, Salvatore, insieme a Loki e Bianca.

Poi, a Cremona, Marco inventa espedienti per non chiudere il suo negozio nonostante il Covid. Si parlerà anche di insegnanti a distanza con due professori molto speciali. Salirà sul podio anche Diego, sceneggiatore di fumetti, reinventatosi rider per necessità, grazie a un post virale ha ottenuto di nuovo qualcosa ed, a seguire, la storia di una piccola colonia di gatti che da anni abita il giardino di una Chiesa in un bel comune grossetano, diventata suo malgrado, oggetto di disputa.

Fermarsi a soccorrere un ferito può salvare una vita, podio ai genitori: “Due Angeli hanno salvato la vita di nostro figlio”; Terenzio aiuta le persone a gestire lo stress e l’umore: sale sul podio per darci qualche consiglio utile. Sul podio anche Marta, ragazza eccellente nel lavoro come nello studio, invalida al 100%, ma l’Inps le nega l’assegno di accompagnamento. Virginia, poi, racconterà come secondo una storia tramandata da generazioni, le donne della sua famiglia sarebbero prigioniere di un incantesimo. Si parlerà di superstizione con un rappresentante del Cicap, di Covid e di vaccini.

La vera innovazione di questo programma è andare oltre le persone, mettendo in primo piano “un’esperienza” portata finalmente alla ribalta. Da casa si potrà partecipare mandando sms o WhatsApp al numero 333 61 96 865, inviare una email a italiasi@rai.it o lasciare un messaggio allo 06 36 86 91 61. ItaliaSì è presente anche all’indirizzo Instagram.

Italia Sì, streaming

E’ possibile vedere Italia Sì in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.