Italia Sì, ospiti puntata 1 maggio 2021: Stefano Di Battista

Torna, alle 16:45, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 1° maggio 2021

Nella trentatreesima puntata, in occasione della festa del lavoro, ItaliaSì! metterà al centro la capacità di reinventarsi quando il lavoro si perde: cinque storie di persone che si sono ritrovate a fare un lavoro che mai avrebbero immaginato.

Il grande musicista Stefano Di Battista, che aprirà la puntata esibendosi live su una musica composta per lui dal premio Oscar Ennio Morricone, dedicherà l’esibizione al valore edificante del lavoro. A seguire salirà sul podio Franco, per la sparizione di un crocifisso aureo, dal peso stimato di circa 2 kg, sostituito con un crocifisso di plastica palesemente costruito sul modello dell’originale.

Sul podio anche Daniela, che rivolge un appello a sua madre, alla quale sarà sempre grata di averle dato la vita, anche se poi l’ha fatta adottare. Si affronteranno anche tematiche delicate e attuali, come l’appello dello zio di Yais, Joe, che chiede alle istituzioni di farla venire in Italia, bloccata in Perù da un anno. Si parlerà, poi, di Covid-19 con l’uscita di un tampone rapido che si può fare da soli.

Italia Sì, streaming

E’ possibile vedere Italia Sì in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.