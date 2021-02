Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 27 febbraio 2021

Nella ventiquattresima puntata, tornerà sul podio il collezionista di “dinosauri”, perché ItaliaSì! ha forse trovato il sasso dalla forma particolare, quindi sarà la volta di Raimondo Laino per parlare del potere della mente. E ancora la famiglia di velisti, partita da Genova per un viaggio intorno al mondo con i figli e cane, e rimasta bloccata a Formentera per le disposizioni sul Covid. Raccontano come modificheranno i loro piani senza perdere di vista la meta.

Alberto Bertoli, invece, ricorderà il padre, il grande Pierangelo, la sua vita e le sue passioni mentre Jun Ichikawa, attrice giapponese naturalizzata italiana, torna sugli schermi con una nuova commedia e racconterà di come è riuscita a far convivere le due culture, quella nipponica e quella italiana. Justine Mattera, inoltre, risponderà alle osservazioni di chi l’ha criticata per le foto pubblicate sul proprio profilo social.

Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti. Sul podio Luca che, con la sua compagna Guenda, ha affittato una casa che è scomparsa! Si parlerà di Covid dando buone notizie con podi fisici e virtuali. Insieme a tanti personaggi comuni ed esperti si parlerà anche di vaccini: questa settimana la Dottoressa Roberta Costantino, medico di base, una volontaria per le cure domiciliari malati di Covid, racconterà come ha curato moglie e marito, che sabato prossimo festeggeranno 77 anni di matrimonio.

Italia Sì, streaming

E’ possibile vedere Italia Sì in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.