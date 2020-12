Italia Sì, ospiti puntata 12 dicembre 2020: Elisa, Isa Gallinelli, Gianni Ippoliti, Alessandro Banchero e Nino Frassica

Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 12 dicembre 2020

Nella quattordicesima puntata sale sul podio Elisa, sposata con un egiziano, non riesce a riportare in Italia sua figlia: “aiutatemi a riavere mia figlia! Stare lontana da mia figlia è una tortura”; partendo da un recente post di Carlo Verdone, Isa Gallinelli, attrice e caratterista, ricorda l’importanza del gioco di squadra nel mondo del cinema italiano.

E ancora Gianni Ippoliti ha scoperto un leccese che ci presenta la soluzione per sciare senza neve e senza uscire dalla propria regione; Alessandro Banchero incontra Carla Fracci; poi un’intervista in esclusiva per festeggiare il grande Nino Frassica che compie 70 anni; Alessandra Varvello è a Vicenza, dove l’Italia sta salutando Paolo Rossi; Francesca, in arte Fiore di Luna, è una infermiera e cosplay, cioè una persona che ama vestirsi come i cartoni animati, e le sue 2 passioni sono diventate lavoro: intrattiene i bambini negli ospedali e nei reparti Covid.

Poi ci saranno Massimo Gramellini e Bruno Vespa, due grandi firme del giornalismo. Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti. Si parlerà di Covid dando buone notizie con podi fisici e virtuali e ci sarà in collegamento da Londra il primo vaccinato italiano.

La vera innovazione di questo programma è andare oltre le persone, mettendo in primo piano “un’esperienza” portata finalmente alla ribalta. Da casa si potrà partecipare mandando sms o WhsatsApp al numero 333 61 96 865, inviare una email a italiasi@rai.it o lasciare un messaggio allo 06 36 86 91 61. ItaliaSì è presente anche all’indirizzo Instagram.

Italia Sì, streaming

E’ possibile vedere Italia Sì in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.