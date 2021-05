Torna, alle 16:45, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 22 maggio 2021

Nella trentaseiesima puntata, salirà sul podio Fabrizio Scorza, colui che ha filmato un Ufo vicino alle Frecce Tricolori. Poi Viky, che racconterà la truffa del finto disabile, mentre Manuel Mercuri, acrobata e ballerino nei musical, diventato una star del web, salirà sul podio per dire una cosa che ha imparato da sua madre, ovvero che non bisogna mai darsi per vinti.

Marco Restaino -della Società Adriatica di Speleologia di Trieste– invece salirà sul podio e racconterà come generazioni di speleologi stiano cercando il percorso sotterraneo del Timavo, uno dei fiumi più misteriosi al mondo. Si affronteranno anche tematiche delicate e attuali: Giovanna ha scelto una piazza di Napoli, perché lei non si vergogna di quello che è! Ma nonostante sia laureata non trova lavoro per il suo aspetto esteriore.

