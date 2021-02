Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 20 febbraio 2021

Nella ventitreesima puntata, vedremo un collezionista di dinosauri; Angelica che, adottata, è alla ricerca della famiglia biologica; ”Nonna Ciccia” che ha un messaggio per Mario Draghi; il professor Sandro Marenco con uno spaccato sul rapporto ragazzi/scuola; Elena Somaré ‘fischiattrice’ virtuosissima che ha fatto del suo talento lo strumento di una ricerca artistica.

Matteo, invece, è stato salvato ad alta quota grazie alla forza dell’amicizia di Daniele; Giovanni Caccamo con la sua musica e l’amore per il teatro; Paola Tavella e la “soffitta della memoria”, le storie comuni che si intrecciano con il passato dell’Italia; la famiglia di velisti, partiti da Genova per un viaggio intorno al mondo con i loro figli e il cane, e rimasti bloccati a Formentera per le disposizioni sul Covid.

Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti. Sul podio Gianna Orru, truffata da uomini senza scrupoli. Si parlerà anche di Covid, di vaccini e di mascherine in lavaggio.

Italia Sì, streaming

E’ possibile vedere Italia Sì in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.