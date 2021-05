Torna, alle 16:45, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 15 maggio 2021

Nella trentacinquesima puntata, si aiuterà una ragazza a liberarsi definitivamente da colui che, approfittando della sua fragilità emotiva, l’ha indotta a versare somme consistenti e a fargli regali di un certo valore, del tutto superflui e voluttuari. A pochi giorni dal suo 7° David di Donatello come miglior attrice, si parlerà poi di Sophia Loren, della sua vita e della sua incredibile forza d’animo, insieme alla nipote Alessandra Mussolini.

A ItaliaSì! anche la storia di Valentina Petrillo, la prima donna trans nella storia paralimpica, e mentre si affronteranno anche tematiche delicate e attuali si parlerà anche di Covid-19: questa settimana sul podio saliranno Domenico Mazzullo, psichiatra, e Maddalena, una giovane cantante, per dare voce al disagio giovanile causato dalla pandemia. I giovani, infatti, come mai prima d’ora, soffrono di ansia e depressione: come affrontarla? Cosa fare?

Grazie ad Alberico Paoletti, direttore di terapia intensiva e del Dipartimento di Emergenza e Accettazione dell’ospedale Belcolle di Viterbo, ItaliaSì! racconterà invece l’emozionante incontro fra la border collie Chicca e il suo padrone, ricoverato per Covid-19 in terapia intensiva da più di 40 giorni.

Italia Sì, streaming

E’ possibile vedere Italia Sì in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.