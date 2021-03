Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 6 marzo 2021

Nella venticinquesima puntata, si parlerà molto di Sanremo, con la presenza di Ermal Meta, Annalisa, Francesco Renga, Orietta Berti, Arisa, Bugo, Fasma, Madame e tanti altri. In studio Gigliola Cinquetti, Roby Facchinetti e Mauro Coruzzi. Ma il podio di ItaliaSì sarà anche alla Porta Carraia dell’Ariston e nel ballatoio del Festival, con tante sorprese. ItaliaSì! anticiperà di poche ore la finale e riproporrà i momenti sinceri della manifestazione, fatta anche di gente comune.

Italia Sì, streaming

E’ possibile vedere Italia Sì in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.