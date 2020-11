Italia Sì, ospiti puntata 14 novembre 2020: Giusy, Sandro, mago Heldin, Paolo, Manuel e Maurizio

Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 14 novembre 2020

Nella decima puntata le gioie della maternità e del parto in casa; in un quartiere di Verona due uomini si aiutano per salvare un bambino abbandonato, forse da una madre appartenente agli “ultimi”, i più bassi della scala sociale; qualcuno ha rubato la carrozzina a Giusy, campionessa paraolimpica, dal podio un appello fatto con il cuore; podio a un grande professore social: Sandro, che con i suoi video pubblicati su internet raggiunge milioni di studenti in tutta Italia.

Presente anche il mago Heldin, che porta un momento di spettacolo con momenti di magia che ha condiviso anche con Papa Francesco; podio a Paolo che fin dall’infanzia ha una grandissima passione, quella del lavoro a maglia. Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti. In questa puntata Manuel, cacciato via di casa dalla mamma perché omosessuale.

Si parlerà di Covid per cercare di dare anche qualche notizia positiva: podio a Maurizio che è un medico di famiglia e segue i suoi pazienti nella maniera in cui tutti noi vorremmo essere seguiti. Questa settimana, poi, si andrà con Caterina Varvello a Pontedera dove un paese si divide per colpa di un presepe.

La vera innovazione di questo programma è andare oltre le persone, mettendo in primo piano “un’esperienza” portata finalmente alla ribalta. Da casa si potrà partecipare mandando sms o WhsatsApp al numero 333 61 96 865, inviare una email a italiasi@rai.it o lasciare un messaggio allo 06 36 86 91 61. ItaliaSì è presente anche all’indirizzo Instagram.

Italia Sì, streaming

E’ possibile vedere Italia Sì in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.