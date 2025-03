Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 28 marzo, 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Io vi troverò. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Io vi troverò – Trama

Io vi troverò (titolo originale Taken) è un film del 2008 diretto da Pierre Morel, un thriller d’azione di produzione francese con protagonista Liam Neeson. Scritto e prodotto da Luc Besson, è il primo capitolo di una trilogia che ha riscosso grande successo.

La storia segue Bryan Mills, un ex agente della CIA e delle Forze Speciali, ormai in pensione a Los Angeles. Esperto in combattimento e tecniche di intelligence, Bryan cerca di ricostruire il rapporto con la figlia diciassettenne Kim, che vive con la madre Lenore e il suo nuovo compagno ricco, Stuart. Quando Kim chiede di partire per Parigi con l’amica Amanda, Bryan acconsente con riluttanza, ma i suoi timori si rivelano fondati: a Parigi, le due ragazze vengono rapite da un’organizzazione criminale albanese dedita al traffico di esseri umani.

Durante il rapimento, Kim è al telefono con Bryan, che le dà istruzioni precise prima che venga presa.

Con sole 96 ore a disposizione prima che la figlia scompaia per sempre nel mercato della prostituzione, Bryan vola a Parigi e si lancia in una caccia spietata. Usando le sue abilità letali, rintraccia i rapitori, scoprendo un giro di corruzione che coinvolge persino un suo ex collega, Jean-Claude. Dopo scontri violenti e inseguimenti, Bryan scopre che Kim è stata venduta a un’asta di giovani donne organizzata dal misterioso Saint-Clair. Infiltrandosi nell’evento, viene catturato, ma riesce a liberarsi, eliminare i nemici e salvare Kim, uccidendo infine uno sceicco che l’aveva acquistata. Padre e figlia tornano a casa, segnati ma riuniti.

Io vi troverò – Cast

Liam Neeson interpreta Bryan Mills, l’ex agente determinato e implacabile, un ruolo che ha rilanciato la sua carriera come star d’azione.

Maggie Grace è Kim Mills, la figlia adolescente di Bryan, nota anche per Lost.

Famke Janssen dà vita a Lenore, l’ex moglie di Bryan, vista in X-Men come Jean Grey.

Xander Berkeley è Stuart, il patrigno di Kim, un attore ricorrente in serie come 24.

Katie Cassidy interpreta Amanda, l’amica di Kim, conosciuta per Arrow.

Olivier Rabourdin è Jean-Claude Pitrel, l’ex collega francese di Bryan, corrotto e ambiguo.

Leland Orser appare come Sam, un amico di Bryan che lo aiuta nelle indagini.

Jon Gries è Casey, altro alleato di Bryan, noto per Napoleon Dynamite.

Holly Valance, popstar australiana, ha un cameo come Sheerah, una cantante salvata da Bryan.

Gérard Watkins interpreta Saint-Clair, il villain che gestisce l’asta.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram