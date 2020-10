Io ti cercherò, anticipazioni terza puntata

Il 19 ottobre 2020, su Raiuno, va in onda la terza puntata di Io ti cercherò, miniserie diretta da Gianluca Maria Tavarelli e con protagonista Alessandro Gassmann, nei panni di Valerio Frediani, ex poliziotto e padre in cerca della verità sulla morte del figlio Ettore (Luigi Fedele).

Nel cast della serie troviamo anche Maya Sansa (Sara), Fiorenza Pieri (Francesca), Andrea Sartoretti (Gianni), Zoe Tavarelli (Martina), Massimo de Francovich (Armando), Giordano de Plano (Roberto) e Federico Tocci (Alessandro).

Io ti cercherò, la terza puntata

Episodio 5: “Fragile”

Valerio, introducendosi negli uffici della PGS, società di vigilanza privata proprietaria del mezzo che ha scaricato il corpo di Ettore sul lungotevere, identifica quelli che potrebbero essere gli esecutori materiali dell’omicidio. Vengono intanto arrestati dalla polizia due presunti colpevoli, cittadini cinesi con precedenti per contraffazione di merci. Ma Valerio non è affatto convinto: si tratta dell’ennesimo depistaggio.

Episodio 6: “Dhaval”

Valerio e Sara scoprono cos’è successo il giorno dell’incidente di Ettore: il ragazzo era diretto in un albergo di Rieti per aiutare il senegalese Moussa e la sua famiglia, assegnatari di una casa popolare nella periferia di Roma, ma sfrattati con prepotenza dalla malavita locale.

Io ti cercherò, streaming

E’ possibile vedere Io ti cercherò in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della fiction.