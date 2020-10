Io ti cercherò 2, ci sarà la seconda stagione?

Il buon successo di Io ti cercherò, la fiction di Raiuno con protagonista Alessandro Gassmann nei panni di Valerio Frediani, uomo in cerca della verità sulla morte del figlio Ettore (Luigi Fedele), che non ha mai ritenuto causata da un suicidio, può far pensare ad una seconda stagione.

Per ora, però, dalla Rai non è arrivata nessuna conferma in merito: la produzione è una miniserie, e quindi con l’ultima puntata si scopre chi ha ucciso Ettore, cosa che potrebbe permettere a Valerio di tornare ad Anzio, da dove era partito, e chiudere la storia.

Come detto, però, la serie ha ottenuto buoni ascolti, con una media di 4.643.000 telespettatori (19,6% di share), che ha permesso alla fiction di vincere sempre la prima serata. Per questo in Rai potrebbero essere interessati a seguire le vicende di Valerio, magari alle prese con un altro mistero legato al figlio o alla sua fidanzata Martina (Zoe Tavarelli).