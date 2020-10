Io ti cercherò, anticipazioni seconda puntata

Il 12 ottobre 2020, su Raiuno, va in onda la seconda puntata di Io ti cercherò, miniserie diretta da Gianluca Maria Tavarelli e con protagonista Alessandro Gassmann, nei panni di Valerio Frediani, ex poliziotto e padre in cerca della verità sulla morte del figlio Ettore (Luigi Fedele).

Nel cast della serie troviamo anche Maya Sansa (Sara), Fiorenza Pieri (Francesca), Andrea Sartoretti (Gianni), Zoe Tavarelli (Martina), Massimo de Francovich (Armando), Giordano de Plano (Roberto) e Federico Tocci (Alessandro).

Io ti cercherò, la seconda puntata

Episodio 3: “Il cercatore”

Mentre il pc di Ettore viene fatto analizzare dalla Polizia Postale, Sara identifica la coppia di punkabbestia. Valerio li rintraccia in una comunità di recupero, dove la ragazza racconta che Ettore non si è lanciato nel fiume, ma è stato gettato in acqua da due uomini.

Episodio 4: “Acqua”

La scarpa che Valerio ha rinvenuto in riva al Tevere in realtà presenta trac ce di un altro luogo. Come gli spiega l’ex-collega della scientifica, Alessandro, Ettore potrebbe essersi trovato in una delle cave di travertino di Tivoli. Valerio chiede ad Arturo, agente in pensione dell’unità cinofila, di accompagnarlo insieme al segugio Gandalf. In uno specchio d’acqua nella cava trova una maglietta appartenuta a Ettore.

Io ti cercherò, streaming

E’ possibile vedere Io ti cercherò in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della fiction.